Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 21 ilde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Sinop, Giresun Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Şırnak, Hakkari ve Mardin için sağanak yağış uyarısı yaptı.

PUS VE SİS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz bölümünün iç kesimleri ile İç Ege'nin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğu yönlerinden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarıda "Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Avrupa yakasının kuzey kesimleri ile salı günü öğle saatlerinden sonra il genelinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı" denildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji'nin bölgelere göre yaptığı hava durumu tahmini ise şu şekilde:

Marmara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin, salı günü öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi beklenmektedir.

Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'nin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, salı günü sabah saatlerinden itibaren Sinop il geneli ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri, öğle saatlerinden sonra ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, salı günü sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu, öğle saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Bölgenin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin salı günüyerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu, salı günüMardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.