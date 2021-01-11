Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
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Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

11.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:21
Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin paylaştığı son verilere göre çarşamba günü Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da görüleceği tahmin ediliyor.

Uzun süredir beklenen mevsimsel yağışlar cumartesi günü kendisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde bir güncellemeye gitti. Buna göre, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

SALI GÜNÜ SICAKLIK DÜŞÜYOR

İstanbul'da hava sıcaklığı yarından itibaren kademeli bir şekilde düşecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri için sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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