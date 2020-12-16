Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ise kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE SEYREDECEK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 11°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C: Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C: Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C: Çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu