Meteoroloji Tahmin Uzmanı: İstanbul'da 150 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlar olduğunu biliyoruz

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da dün lodosun hızı 130 kilometreyi buldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "En son 2021 yılı ve 2017 yılında 120 kilometre hızla rüzgar hızları yaşandı. Yine 2020 yılında 6-7-8 Ocak tarihlerinde 120 kilometreyi bulan hızlarımız oldu. İstanbul'da eski tarihlerde 150 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından lodos fırtınası İstanbul'da dünden beri etkisini göstermeye başladı. İstanbul'u esir alan ve hayatı felç eden lodosta şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. DHA'ya konuşan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "İstanbul'da eski tarihlerde 150 km saate kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz" dedi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "İstanbul için turuncu kodlu uyarı yayınlamıştık. Dün kuvvetli rüzgar 130 kilometreye kadar ulaşarak can kaybı, yaralanma ve mal kayıplarına neden oldu. Genel itibarıyla Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli rüzgar esti. Ama dünün en yüksek rüzgarı Beylikdüzü'nde 130 kilometre hızla oldu. Ancak dün ölçülen rüzgar hızı İstanbul için ölçtüğümüz en yüksek rüzgar değil. En son 2021 yılı ve 2017 yılında 120 kilometre hızla rüzgar hızları yaşandı. Yine 2020 yılında 6-7-8 Ocak tarihlerinde lodos fırınlarında 120 kilometreyi bulan hızlarımız oldu. İstanbul'da eski tarihlerde 150 kilometre saate kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz" dedi.

"AKŞAM 18.00 İTİBARİYLE RÜZGARIN HIZINI KESMESİNİ BEKLİYORUZ"

"BUGÜN 80 İLE 90 KM ARASI BİR RÜZGAR HIZI VAR"