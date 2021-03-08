Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor
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Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor

08.03.2021 08:00 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:26

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre bu hafta yurt genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Türkiye perşembe günü sağanak ve kar yağışına teslim olacak.

Meteoroloji'nin güncel raporuna göre bugün yurdun batı kesiminde güneşli hava etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı etkili olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığı 9 derece İzmir'de ise 14 derece olacak. Adana'da hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor

Pazar günü etkili olan sağanak ve kar yağışı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini terk ediyor. Genellikle güneşli havanın etkili olacağı yurtta bu kez sağanak yağış Güney'de etkisini gösterecek. Aydın, Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, Konya, Karaman, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak. İstanbul ve Ankara'da güneşli İzmir'de bulutlu bir hava bekleniyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Kar yağışı Doğu Anadolu bölgesine yeniden geri geliyor. Ardahan, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor

PERŞEMBE TÜM YURTTA YAĞMUR VAR

Perşembe ise yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.

CUMA GÜNEŞLİ HAVA GERİ GELECEK

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava cuma günü kendisini güneşli havaya bırakacak. Sağanak ve kar yağışı Karadeniz'in bir bölümü ve Doğu Anadolu'da etkili olacak.

Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor

ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

Ardahan'da, kar yağışı etkili oldu. İlkbahar mevsimindeki kar yağışı kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü, kaldırım ve yolların yanı sıra araçlar karla kaplandı.

Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra buzlanmanın etkili olduğunu bildirerek, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor
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