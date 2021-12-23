Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor
Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası Türkiye'nin çoğu ilinde görülen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesini de beyaza bürüdü. Çamlıca tepesinde kartpostallık görüntüler oluşurken, Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece ve Sarıyer'de yağış etkili oldu. Trafikteki araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.
İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşan Çamlıca Tepesi drone ile havadan görüntülendi. Büyük Türk Bayrağı ile masalsı görüntüler oluşturan Çamlıca Camii'nin görüntüsü mest etti.
Çamlıca Tepesini gezmeye gelen vatandaşlardan , "Mevsimin ilk karı İstanbul'a yağdı. Güzel görüntüler oluştu. Biz de arkadaşlarla Çamlıca Tepesi'ne hem kahvaltı yapmaya hem de bu manzarayı izlemeye geldik. İstanbul'un manzarasına karşı kar çok güzel oldu. Gerçekten hayranlık oluşturan bir görüntü var" diye konuştu.
İstanbul'da kar yağışı Başakşehir'de de etkili olurken, Sultangazi, Küçükçekmece ve Sarıyer'de etkili yağışla beyaza büründü. Sultangazi'de günlerdir kar yağışını bekleyen ve ders arasında bahçeye inen çocuklar kar sevinci yaşadı. Teneffüs zilinin çalmasıyla bahçeye koşan öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında oynadı.
Sarıyer'de lapa lapa yağan karın etkisiyle İstanbul Boğazı da beyaza bürünürken, Arnavutköy'de de binaların çatıları, parklar ve tarlalar karla kaplandı. Güne karla başlayan çocuklar kar topu oynadı.
Karla oynayan çocuklardan biri," Az yağdı çok oynayamadık. Okul çıkışında oynayacağız. Hasret kaldık kara" diye konuştu. Kar küreme araçları da yol kenarlarında hazır bekledi.
İstanbul Kemerburgaz ve Göktürk'ten gelen görüntüler de Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gelen kar yağışının etkisini gözler önüne serdi.
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