Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı

25.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:16

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya devam etti. Kağıthane'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir anda bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı

ARA SOKAKLARDA YOLLARDA KALDILAR

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı

YAYALAR KALDIRIMLARDA YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, sabah saatlerinde Kağıthane ve Eyüpsultan civarında bastırdı. Kar nedeniyle bir çok araç ilerlemekte zorlandı. Bağlantı yollarında kalan araçlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı
Haber Yorumları (1)
ADEM: Kar bitti yollar açıldı
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:25:27. #1.15#
title