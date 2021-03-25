Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya devam etti. Kağıthane'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir anda bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

ARA SOKAKLARDA YOLLARDA KALDILAR

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı.

YAYALAR KALDIRIMLARDA YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, sabah saatlerinde Kağıthane ve Eyüpsultan civarında bastırdı. Kar nedeniyle bir çok araç ilerlemekte zorlandı. Bağlantı yollarında kalan araçlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.