Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son gelen bilgilere göre, kar yağışı tahmini değişti. İstanbul'da pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Daha önce 6 gün süreceği tahmin edilen kar yağışının son uyarı ile perşembe günü Marmara Bölgesi'ni terk edeceği açıklandı.

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda Marmara Bölgesi ve İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının kıyılarda 5 ila 15 santimetre, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre olması bekleniyor.

6 GÜNLÜK TAHMİN DEĞİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha önceki tahminlerinde kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Ama son gelen bilgilere göre bu tahmin değişti.

Meteoroloji tahmin haritasında da görüldüğü gibi dün yaptığı uyarılarda kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceğini, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu.

PERŞEMBE MARMARA'YI TERK EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son geçen bilgilere göre ise, kar yağışı tahmini değişti. Pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışı perşembe günü ise Marmara Bölgesi'ni terk ediyor.

KAR KALINLIĞI 30 CM'Yİ BULACAK

Öte yandan yapılan uyarıda; Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayacak olan yağışın pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtilmişti.