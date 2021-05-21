Kartonları, battaniyeleri hazırlayın! Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı
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Kartonları, battaniyeleri hazırlayın! Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün bölgesel olarak dolu yağışı görülebileceği uyarısında bulundu. Meteoroloji, özellikle öğleden sonra etkili olacak dolu yağışı konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Havaların ısınmasıyla güneşin tadını çıkarmak isteyen İstanbullulara kötü haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken yağışlar, öğle saatlerinde daha da kuvvetlenecek.

ÖNLEM UYARISI YAPILDI

Yapılan uyarıda İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve çevre illerde yağış ve sele karşı uyarı yapılırken, aynı zamanda doluya karşı da önlem alınması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji, İstanbulluları uyardı: Öğleden sonra dolu yağışı geliyor, önlemlerinizi alın

YEREL DOLU YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kartonları, battaniyeleri hazırlayın! Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı
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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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