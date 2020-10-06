Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in içinde olduğu 7 ili kum fırtınasına karşı uyardı
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Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in içinde olduğu 7 ili kum fırtınasına karşı uyardı

06.10.2020 10:30 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde kum fırtınası olması bekleniyor. Daha önce Ankara ve Konya'da yaşanan doğa olayının İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Muğla, Aydın ve İzmir'de görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara rağmen uyarıda bulundu.

Daha önce Ankara ve Konya'da etkili olan kum fırtınası bu bölgede yaşayan vatandaşları olumsuz şekilde etkilemişti. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı yaşanabilir.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR

Yapılan tahminlere göre kum fırtınasından; İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Muğla ve Aydın'ın etkilenmesi bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in içinde olduğu 7 ili kum fırtınasına karşı uyardı

VATANDAŞLAR UYARILDI

Yetkililer yaptıkları açıklamalar ile bu bölgede yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, yaşanabilecek olan ulaşım sıkıntısı ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in içinde olduğu 7 ili kum fırtınasına karşı uyardı

GÜN BOYU KUM FIRTINASI UYARISINDA BULUNULDU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün boyu kum fırtınası uyarısında bulundu. Paylaşılan uyarı haritalarında bugün başlayan kum fırtınası uyarısı,7 Ekim Çarşamba günü 06:00'a kadar devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in içinde olduğu 7 ili kum fırtınasına karşı uyardı




ANKARA VE KONYA'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Kum fırtınası daha önce başkent Ankara ve Konya'da da görülmüştü. Yaşanan doğa olayı karşısında vatandaş korkulu anlar yaşadı. Kum fırtınasında çekilen görüntüler ise korku filmlerini aratmadı.

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in içinde olduğu 7 ili kum fırtınasına karşı uyardı

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Haber Yorumları (3)
ESRARENGİZ: Dünyanın sonu geliyor galiba
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6.FİLO: Meteorolojiye inanmayın alayı boşa çalışıyor. geçen gün yağan dolu yağışını önceden uyarmadı.
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AYVAYI YEDİK OLURSA: covid tik yapar söylim hayırlısı rabbim başka felaket vermesin
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