Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Bursa'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ü ziyaret etti.

BURSA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ü ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Coşkun, kurumlar arası verilen meteorolojik destekler, hava tahmin raporları, uyarı sistemleri, otomatik meteoroloji gözlem istasyonları, meteorolojik tahmin ve mobil uygulamalara değindi.

Aygül de üreticilerin doğal afet ve hava olaylarından önceden haber dar olmasının üretim sezonunda oluşabilecek kayıpların önüne geçmesi noktasındaki önemini vurguladı.

Tarımsal meteoroloji ve veri istasyonlarından faydalanılması ve iki kurumun koordineli çalışmalarındaki önemine işaret eden Aygül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ziyarette, Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe ve Bursa Meteoroloji Müdürü Mehmet Yergin de yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul için Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul için Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

 İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

 Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Özdemir Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Lionel Messi Abdullah Avcı Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Bursa'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:56:17. #1.11#