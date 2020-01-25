Meteoroloji, deprem bölgesinde hava sıcaklığının artış göstereceğini duyurdu

25.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının 3 ila 6 derece arasında yükseleceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor" denildi.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Buna ek olarak Elazığ'da dün gece -7 olarak ölçülen sıcaklığın, bu gece -3; yarın gece ise -1 dereceye; salı gününden itibaren sıfırın üzerinde değerlerde seyredeceği belirtildi.

Termometrelerin bu gece -8 dereceyi gösterdiği Malatya'da da sıcaklığın bu gece -3; yarın gece ise -2 dereceye; yine salı gününden başlayarak sıfır ve üzerinde derecelere ulaşacağı kaydedildi.

VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor ve konferans salonları, kent meydanları, park ve bahçelere sığındı.

Türk Kızılay, Ahmet Aytar Meydanı'nda soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara battaniye dağıttı, sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Geceyi dışarıdan geçirenlerden Ebubekir Şenerman, markette oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük panik yaşadıklarını söyledi.

"ÇOK BÜYÜK BİR KORKU YARATTI"

Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Şenerman, "Çıkışta eve koştum. Yaralanma olayına tanık oldum. Bu şiddete ilk defa bir deprem yaşıyorum. Çok büyük bir korku yarattı. Devlet yardım yaptı, bu konu da da teşekkür ediyoruz. Kızılay çay çorba veriyor ısınma ve barınma noktasında yardımcı oluyor" diye konuştu.

Emre Tokkay ise evleri güvenli olmadığı için geceyi kent meydanına geçirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar böyle depremle hiç karşılaşmadıklarını dile getiren Tokkay, şunları kaydetti:

"Tüm Elazığ halkı olarak büyük bir travma atlattık. Artçı sarsıntı dolayısıyla eve girmeye korkuyoruz. Sağ olsun olsun devletimiz ilgilendi, bakanlarımız geldi. Bizimle ilgilendirdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Kızılaya yaptığı yardımlar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışma var."