Meteoroloji'den uyarılar peş peşe! Birçok ilimiz kuvvetli yağmura teslim olacak - Haberler
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Meteoroloji'den uyarılar peş peşe! Birçok ilimiz kuvvetli yağmura teslim olacak

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu. Sel uyarısı yapan Meteoroloji, vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı. Bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Mersin, Adana, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Mersin, Adana, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışın da etkisiyle sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İBB Yoğunluk Haritasına göre; trafik saat 08.20 itibarıyla yüzde 71'e geldi.

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe! Birçok ilimiz kuvvetli yağmura teslim olacak
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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