Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi
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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi

14.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:32

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Bugün ayrıca Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul'da ise beklenen kar yağışı yarın başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ise yarın başlayacak.

METEOROLOJİ'DEN SARI ALARM

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımdaki aksamalara, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi

BELEDİYELER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesinde belediyeler de gerekli önlemleri almaya başladı. Kartal Belediyesi kar yağışı öncesi harekete geçerek kış şartlarında vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalışmalara başladı. Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri'nin olumsuz hava koşullarına karşı koordineli olarak yürütecekleri çalışmalar kapsamında 100'e yakın personel görev alıyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi
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