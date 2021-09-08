Meteoroloji'den Perşembe için şiddetli sağanak uyarısı! Onlarca şehrimizi etkileyecek
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Meteoroloji'den Perşembe için şiddetli sağanak uyarısı! Onlarca şehrimizi etkileyecek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de etkili olacak sağanak yağışlarla ilgili uyarıda bulundu. Yarın beklenen yağışlar öncesinde vatandaşlara "Tedbirli olun" çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olası su baskınları ve maddi hasarlara karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Müdürlük, yarın beklenen şiddetli sağanak yağış öncesinde de bir uyarı yayınladı.

KUZEY, İÇ VE BATI KESİMLERİ BULUTLU

MGM'den yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

DİĞER YERLERDE HAVA AÇIK OLACAK

Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

RÜZGAR DA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den Perşembe için şiddetli sağanak uyarısı! Onlarca şehrimizi etkileyecek
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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