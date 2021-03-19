Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı
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Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı

19.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:29

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara, batı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri ile Karadeniz bölgesinde yağışların etkili olması beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacak. Yağışların hafta sonu da etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul, İzmir, Aydın, Manisa ve çevrelerinde kuvvetli yağışlar etkisini gösterecekken, Doğu Anadolu'da çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar hafta sonu da etkili olacak.

Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı

BUZLANMA VE DON

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 10
  • İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. 16
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18
  • Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 12
  • Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu 12
  • Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 3
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı 14
Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı
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