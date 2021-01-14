Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran paylaşım: 10-20 santim kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, bugün İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Uçar, Twitter hesabından "Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir" dedi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde sulu kar şeklinde başladı. Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde hafif sulu kar yağışı görülüyor.

YARIN DAHA YOĞUN YAĞACAK

Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın daha yoğun olacak. Bazı tahminlerde 10-20 santim kar yağabileceği belirtildi.

"SON YILLARDA GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL TAHMİN HARİTASI"

Twitter hesabından İstanbul'da kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar şu ifadeleri kullandı;

"Son yıllarda gördüğüm en güzel 500 mb tahmin haritası. Gelen hava kütlesi polar değil kutupsal diyebileceğimiz bir yükseklik ve sıcaklığı sahip 522 dam yükseklik ve -41 derecelik sıcaklık değeri İstanbul ve Marmara üzerinde. İstanbul'da Cumartesi öğleden sonra başlayacak yağmur ve karla karışık yağmurun pazar sabahı il genelinde yoğun kar yağışı şekline döneceği ve gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir."