Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22-26 Kasım tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.

SALI GÜNÜ 30 İLDE YAĞMUR

Buna göre; aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Salı günü İstanbul, İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Konya, Isparta, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sağanak yağmur bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Çarşamba günü ise tam 60 ilde yağmur bekleniyor. Türkiye genelinde başlayacak yağmurlu hava perşembe günü de devam edecek. Perşembe günü yurdun iç kesimi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç birçok ilde yağmur yağacak.

3 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ayrıca Meteoroloji; çarşamba, perşembe ve cuma günü için bazı illere de kar yağışı uyarısında bulundu. Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da çarşamba günü; Yozgat, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da perşembe günü; Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da cuma günü kar yağışı etkili olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BATI VE İÇ KESİMLERDE HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının Pazartesi kuzey, iç ve doğu kesimlerde biraz artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer biraz üzerinde seyredeceği, Çarşamba günü yağışla birlikte kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

Servet Uzun Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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