Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

İstanbul'da zaman zaman etkili olan yağışlar 25 Temmuz Pazar günü yerini sağanak yağışa bırakacak. Ayrıca Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Orta ve Güney Ege'de fırtına bekleniyor.

İstanbul'da bugün etkili olan yağışlar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni uyarıya göre İstanbul'da 25 Temmuz Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Pazar günü kentte kaydedilecek en düşük sıcaklığın 22 derece olması beklenirken, en yüksek sıcaklık ise 29 derecede seyredecek.

HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Pazartesi günü parçalı bulutlu bir güne uyanacak olan İstanbulluları hafta içi ise az bulutlu bir hava bekliyor.

ORTA VE GÜNEY EGE'DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan fırtına uyarısında, "Orta ve Güney Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın (Pazar) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Emre İliksiz
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