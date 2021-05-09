Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı: Pazartesi ve salı günleri sıcaklık sıfırına altına düşecek

Meteoroloji'nin güncel verilerine göre, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde sıcaklık pazartesi ve salı günü yer yer sıfır derece ve altına düşecek. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Öte yandan Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor. 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın (bugün) ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN GÜNEYBATISINDA KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

Yağışların, Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.