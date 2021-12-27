Meteoroloji'den 3 bölgeye önemli uyarı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA UYARISI

Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIK 1-3 DERECE ARTIYOR

Sıcaklıkların ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 19, Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

MANİSA: 18, Çok bulutlu.

MUĞLA: 14, Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

ADANA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 18, Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı.

HATAY: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 11, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 7, Parçalı bulutlu.

ZONGULDAK: 19, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 17, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 2, Az bulutlu.

KARS: -4, Az bulutlu.

VAN: 5, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 8, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 9, Az bulutlu.

SİİRT: 8, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 11, Az bulutlu.

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