Meteoroloji'den 17 ile turuncu, 35 ile sarı uyarı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre yurt genelinde bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili olacak. Bazı bölgelerde yer yer fırtınaların da etkili olması beklenirken; vatandaşlardan çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

TURUNCU VE SARI UYARI YAPILAN İLLER

Şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu, 35 il için ise sarı uyarı yapıldı. Turuncu uyarı yapılan iller; İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli olarak sıralandı.

Sarı uyarı yapılan iller ise Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize olarak belirlendi.

5 BÖLGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ FIRTINA

Rüzgarın yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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