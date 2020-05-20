Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
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Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bayramda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı duyuruldu. Sıcak hava dalgası, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak, etkisini kaybedecek.

20.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı'ndaki hava sıcaklıklarına ilişkin tahminler paylaşıldı. Yapılan yazılı açıklamada, yurdun geçen hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldığı hatırlatılarak, sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği bildirildi.

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilerek, "Yarın (21 Mayıs 2020 Perşembe) ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji duyurdu: Bayramda hava serin olacak

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklendiği kaydedilerek, "Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor" denildi.

YER YER RÜZGAR VAR

Rüzgarın ise yarın İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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