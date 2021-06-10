Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur tüm yurdu esir alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur tüm yurdu esir alacak

Haberler.com - Haberler | Güncel

Meteoroloji'nin hava tahmin raporlarına göre; Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Öte yandan açıklanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre; pazar günü, Karadeniz kıyıları hariç sağanak yağmur tüm yurdu etkisi altına alacak.

Haziran ayının gelmesiyle yurt genelinde yaz yağmurları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü isesel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

YARIN SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Bolu'nun güneyi ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, sağanak yağış geliyor

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Cumartesi günü yağışlar yurtta eskini artırıyor. Aydın, Manisa ve Denizli çevresinde de yağışlar etki gösterecek. İç Anadolu'da Cuma günü başlayan yağışlar devam edecek.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, sağanak yağış geliyor

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR TÜM YURDU ESİR ALACAK

Pazar günü yağışlar Karadeniz kıyıları hariç tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte sıcaklıkların 2 ile 3 derece arası düşmesi öngörülüyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, sağanak yağış geliyor

PAZARTESİ GÜNÜ SEL VE SU BASKINI UYARISI

Pazartesi günü devam edecek olan yağışlarda sel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, sağanak yağış geliyor

SALI GÜNÜ ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE YAĞIŞ

Salı günü İç Anadolu'nun büyük bölümü yağışın etkisinden çıkacak. Ankara, İstanbul, İzmir'de yağışlar devam edecek. İstanbul'a en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak ön görülüyor. Ankara'da ise sıcaklıklar en yüksek 20 derece, en düşük ise 12.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, sağanak yağış geliyor
Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur tüm yurdu esir alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Rahşan Gülşan Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur tüm yurdu esir alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 23:34:28. #1.15#

title