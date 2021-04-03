Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahminlerine ilişkin peş peşe önemli açıklamalar geldi. Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların tekrar azalacağı öngörülüyor. Öte yandan, Doğu'da bazı illerde buzlanma ve don olayının beklendiği bildirilirken, Marmara Bölgesi'nde ise çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların tekrar azalacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımı şu şekilde:

"Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, ancak Perşembe gününden itibaren tekrar azalacağı tahmin ediliyor."

MARMARA BÖLGESİ'NDE PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

DOĞU ANADOLU'DA DON OLAYININ BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Ağrı'da aralıklı hafif karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır'da ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güney batıdan hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 3, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 0, Iğdır'da 5 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 13, Kars'ta 9, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 8, Ardahan'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 101 ve Konaklı'da 84 santimetre ölçüldü. Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

İlgili Haberler

Havalar ısınıyor! Hafta başından itibaren Türkiye bahar havasının etkisi altına giriyor
Havalar ısınıyor! Hafta başından itibaren Türkiye bahar havasının etkisi altına giriyor
31 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
31 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Bahar Candan Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Kuyucak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 19:41:32. #1.15#
title