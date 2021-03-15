Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor

Meteoroloji tarafından aktarılan son verilere göre, yurt genelinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İstanbul'da yağmurun akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı öngörülüyor. Öte yandan Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın hızının 60 km'ye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE VE AKDENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BAZI İLLERİMİZDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

ÇIĞ UYARISINDA BULUNULDU

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Bugünden itibaren İstanbul'da dört gün boyunca yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde başlaması beklenirken, hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 İL İÇİN SARI, 3 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında Antalya, Rize, Artvin, Muğla ve Trabzon için sarı, Şırnak Hakkari ve Van için de turuncu kodlu uyarı verildi.