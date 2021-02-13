Meteoroloji, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Batı Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara ve Kuzey Ege'de ise 7 ila 9 kuvvetinde ( 75-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman