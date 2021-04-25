Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; hava sıcaklıklarının Pazartesi iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde olacağını açıkladı.