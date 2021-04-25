Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor
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Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; hava sıcaklıklarının Pazartesi iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bu hafta yurt genelinde hava durumu Salı gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Pazartesi günü, hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurt genelinde ise sağanak yağmur hakim olacak.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor

SALI SICAKLIKLAR ARTIYOR

Salı günü; hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacak. Yurdun doğu ve kuzeydoğusunda sağanak yağmur görülecek.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor

YURT GENELİNDE GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Çarşamba günü, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacak. Yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Perşembe günü, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yurdun kuzey kesimlerinde yer yer sağanak görülecek.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor

Cuma günü, yurdun doğu kesiminde sağanak yağmur görülecek. Batıda ise hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor
Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor
Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Servet Uzun
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