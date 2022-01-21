Meteoroloji 21 Ocak raporunu yayımladı! Bu akşam İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışı pazar günü zirve yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak Cuma günü tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Gelen son dakika bilgisine göre yurdun büyük bir kesiminde etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla İstanbul dahil birçok ilde yoğun kar yağışı görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak olan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artıracak. Pazar günü ise İstanbul'da kar yağışının en yoğun görüleceği gün olacak.

Günlerdir yapılan son dakika hava durumu uyarılarının ardından artık geri sayım başlarken İstanbul dahil çok sayıda ilimiz beyaz örtüyle kaplanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor.

SICAKLIK CUMARTESİ GÜNÜ ÜLKE GENELİNDE AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının bugün iç ve doğu kesimlerde artacağı, ancak Cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BU GECE ETKİLİ OLACAK

İstanbulluların uzun bir süredir hasret kaldığı kar yağışı nihayet geliyor. Cuma günü sağanak yağışların etkili olması beklenen kentte akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve gece saatlerinden itibaren ise kar yağışıyla güne merhaba denilecek.

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞININ EN YOĞUN GÖRÜLECEĞİ GÜN

Sıcaklıklar cumartesi günü eksi 1 dereceye kadar düşecek. Pazar gününün ise kar yağışının en yoğun görüleceği gün olması bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cuma günü akşam saatlerinden itibaren önümüzdeki bir hafta boyunca etkili olması beklenen dondurucu soğuk ve yağışlı hava nedeni ile sıcaklıkların 0 derece ve altında seyredeceği, beraberinde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği yönünde uyarıda bulunurken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa-Avcılar- Büyükçekmece ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi. Şehir Hatları ise saat 08.45 Bostancı-Karaköy-Kabataş ve aynı saatteki Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerini iptal ettiğini bildirdi.

21 OCAK CUMA HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Marmara Bölgesinin tamamı ve İç Anadolu Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinde de karla karışık yağmur etkili olacak. Karadeniz'in doğusunda güneş, Ege'de ise kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor.

22 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU

Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gün boyu İstanbul'da etkili olacak. Ankara'da da kar yağışının hızlanması beklenirken İç Anadolu bölgesinde Kayseri, Eskişehir dahil çok sayıda ilde kar etkili olacak. Güney Ege ve Akdeniz'de ise yağmur görülecek.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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