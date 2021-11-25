Mete Sohtaoğlu kimdir? Mete Sohtaoğlu hayatı ve biyografisi! Mete Sohtaoğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mete Sohtaoğlu merak konusu oldu. İşte Mete Sohtaoğlu hakkında merak edilen Mete Sohtaoğlu kimdir, Mete Sohtaoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

METE SOHTAOĞLU KİMDİR?

Mete Sohtaoğlu'nun gerçek mesleği radyoculuktur. Radyoculuğa 1994 yılında Power Fm`de stajyer olarak başladı. Bir süre bu radyoda bulunduktan sonra 1996 yılında Radyo İstek`e geçti. Burada bir yıl çalıştıktan sonra 1997`de Açık Radyo`nun teknik ekibine katıldı. Uzun bir süre yayın sorumlusu olarak çalıştı.

Birçok ödüle layık görülen Açık Gazete programını Ömer Madra ve Şerif Erol ile birlikte hazırladı, programın koordinatörlüğünü de yaparak teknik yapımcılığını da üstlendi. Yayıncılık hayatı boyunca sayısız reklam ve program jingle`ına da imza atarken a€˜Beatles` ,`Yüzyıla bin şarkı` gibi radyo belgesellerinde de koordinatörlüğün yanısıra teknik yapımcı olarak görev aldı.

2000 yılında IXIR bünyesinde Türkiye`nin ilk profesyonel müzik içerikli web siteleri olan yepnew.com ve basamax.com`da Editör olarak çalıştı.

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