Metan gazından zehirlenen madenci toprağa verildi
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Metan gazından zehirlenen madenci toprağa verildi

Metan gazından zehirlenen madenci toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Özkan Cinkavuk memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Özkan Cinkavuk memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kilimli ilçesinde dün faaliyet gösteren özel bir maden ocağında 130 kotunda Özkan Cinkavuk isimli işçi ocaktan sızan metan gazından etkilenerek fenalaştı. Yere yığılan maden işçisinin ocak içinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından ocak dışına çıkarılan maden işçisi ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morga kaldırılan maden işçisinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından köyüne gönderildi.

İşçinin cenazesi Yenice ilçesine bağlı Kelemen Sarayköy'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çok sayıda mesai arkadaşı cenaze töreninde ailesini yalnız bırakmadı.

İki çocuk babası olan işçi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. - KARABÜK

Metan gazından zehirlenen madenci toprağa verildi
Metan gazından zehirlenen madenci toprağa verildi
Metan gazından zehirlenen madenci toprağa verildi
Metan gazından zehirlenen madenci toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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