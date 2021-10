Metal Gear Solid 3 Remake söylentilerinin ardından oyunu yeniden canlandıracak geliştiricinin adı da belli oldu.

Söylenti: Konami, Metal Gear Solid ve Silent Hill Gibi Serileri Canlandıracak

VGC'ye konuşan kaynaklara göre Konami'nin, Silent Hill ve Castlevania'yı da içeren ünlü serileri yeniden canlandırma girişiminde bulunduğunu daha önceden belirtmiştik. Bu seriler arasında bulunan Metal Gear Solid serisi de belirtildiğine göre bu girişimin bir parçası. İlk oyunların remaster sürümlerinin modern konsollar için yeniden sürülmesi planının yanında Metal Gear Solid 3: Snake Eater için bir remake projesi olduğu ve bu projenin henüz geliştirme aşamasının başlarında olduğu belirtilmiş fakat projenin üzerinde çalışan stüdyonun Singapur asıllı olması haricinde herhangi bir detay verilmemişti.

Konami'nin serileri yeniden canlandıracağını bildiren haber tweetinin ardından VGC'nin, aldığı güncel bilgilere göre paylaştığı devam tweeti Metal Gear Solid 3 remake arkasındaki Singapur asıllı ve Konami'den bağımsız stüdyonun Virtuous olduğunu ortaya çıkardı. "Gelişme: Bizlere MGS projesinin arkasındaki stüdyonun yakın zamanda Dark Souls ve The Outer Worlds'ü Switch'e portlayan ve Battlefield 1 ve Horizon Zero Dawn gibi satış rekorları kıran oyunlara katkıda bulunmuş olan Virtuous'un olduğu söylendi." tweeti ile stüdyonun başarılarının meraklı hayranlara aktarılması ile kafada oluşan sorulardan biri önceden oyunlara katkıda bulunmuş olmalarıyla gelen deneyim sıfırdan bir remake yapabilmelerine olanak sağlayacak mı? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

The post Metal Gear Solid 3 Remake İçin Çalışan Geliştirici Belli Oldu appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri