MET Gala nedir? MET Gala 2020 ne zaman? MET Gala 2020 teması ve ev sahipleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MET Gala nedir? MET Gala 2020 ne zaman? MET Gala 2020 teması ve ev sahipleri

MET Gala nedir? MET Gala 2020 ne zaman? MET Gala 2020 teması ve ev sahipleri
05.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:25

The Metropolitan Museum of Art tarafından her yıl düzenlenen en büyük yardım gecesi olan MET Gala, aynı zamanda modanın da kalbi durumunda. Peki, 2020 MET Gala ne zaman düzenlenecek? Ünlü isimlerin ev sahipliğinde ve belli temalar eşliğinde gerçekleştirilen MET Gala, modanın Oscar'ı olarak da biliniyor. MET Gala nedir?

MET Gala, 1946 yılından itibaren her yıl düzenlenen prestijli moda etkinliğidir. New York'ta yapılan galaya katılan isimler ve seçtikleri kıyafetler ile MET Gala, dünyanın gündemine oturuyor. 2020 yılında ise koronavirüs nedeniyle 4 Mayıs'ta yapılması düşünülen MET Gala ertelendi. MET Gala 2020 ev sahibi kim olacak? İşte, ayrıntılar...

MET GALA NEDİR?

1946 yılından bu yana gerçekleştirilen MET Gala, her yıl sanat dünyasından ünlü isimlerin belirlenen temalara uygun kıyafetler tercih etmesiyle, New York'taki Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına düzenlenen yardım galasıdır.

Met Gala nedir? Met Gala 2020 ne zaman? Met Gala 2020 teması ve ev sahipleri

Geceye birbirinden ilginç kostümler damga vurur. MET Gala'ya müzik, sinema, moda ve magazin dünyasının tanınan isimleri katılır. Costume Institute Gala, bilinen adıyla Met Gala veya Met Ball, moda dünyasının en prestiji gecesidir. New York'ta düzenlenen galanın yapıldığı müze ise 13 Nisan 1870 yılında açıldı.

2020 MET GALA NE ZAMAN?

Her yıl gerçekleştirilen MET Gala, 2020 yılında 4 Mayıs'ta yapılması planlanıyordu. Koronavirüs nedeniyle dünyaca ünlü yaklaşık 700 isimin katıldığı MET Gala bu yıl yapılmayacak.

Met Gala nedir? Met Gala 2020 ne zaman? Met Gala 2020 teması ve ev sahipleri

MET GALA 2020 TEMASI NEDİR?

2019 yılında yazar Susan Sontag'ın ilk kez 1964 yılında yayınlanan 'Kamp Üzerine Notlar' adlı makalesiyle aynı adı taşıyan temayla doğrultusunda yapılan MET Gala, 2020 yılında da ilginç bir tema belirledi.

Galanın 2020 teması, Zamana Dair: Moda ve Süre (About Time: Fashion and Duration) olarak belirlenmişti. Galada 1870'den günümüze 160 parçalık bir arşivin de sergilenmesa bekleniyordu. Ayrıca galanın bu yılki ev sahipleri de oyuncu Emma Stone, Hamilton oyununun yaratıcısı Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep ve Louis Vuitton'un kreatif direktörü Nicoles Ghesquiere olacaktı. Ancak gala 2020 yılında iptal edildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haber
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haber
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haber
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var Haber
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haber
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haber
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama 'isim-şehir' oynayarak gideriyor
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor
İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi
İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı
YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Bülent Uygun Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: MET Gala nedir? MET Gala 2020 ne zaman? MET Gala 2020 teması ve ev sahipleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 12:47:59. #1.14#
title