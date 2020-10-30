Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü
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Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü

30.10.2020 13:20 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:24
Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü

ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı memleketi Rize'de büyük üzüntüye yol açtı.

ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı memleketi Rize'de büyük üzüntüye yol açtı. Gözyaşı döken hemşerileri, üzüntülerini dile getirdi. 

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın acı haberi memleketi Rize'de hemşerilerini üzdü. Çayeli ilçesinden olan ve adı park ve bulvarlara verilen Yılmaz'ın ölüm haberini alan hemşerileri gözyaşlarını tutamadı.

Yener Turgut, "Yalnızca iyi bir siyasi lideri değil iyi bir insanı da kaybettik. Mesut Yılmaz Çayeli'mizin ve ülkemizin değerli siyasetçilerindendi. Türk halkının kalbine damga vurmuş bir insandı. Türkiye Cumhuriyeti çok iyi bir liderini çok iyi bir Türk insanını kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Haberi duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını belirten İsmail Sırtlı da "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kendisi yabancım da değildi akrabamdı aynı zamanda. Hem sevdiğimiz bir ağabeyimizdi hem de ülkenin bir değeriydi. Allah mekanını cennet etsin. Siyaset için önemli bir isimdi, Rize için de çok önemli bir isimdi. Yeri kolay kolay dolacak bir insan değildi" ifadelerini kullandı.Ayşe Çelen ise "Ben çok severdim onu, oylarımı hep ona verirdim. Vefat haberini duyunca çok üzüldüm. Çok kıymetli bir insandı" derken, Fatma Meyveci de "Bizim köylümüzdü. Çok iyi insandı. Böyle bir değeri kaybettiğimiz için çok üzgünüz" diyerek gözyaşlarını tutamadı.BELEDİYE BAŞKANI ÇİFTÇİ: ÇOK ÜZÜLDÜK

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ise "Mesut Yılmaz'ın hem hemşerisi hem de aile bağlarının bulunduğu ilçenin belediye başkanı olarak, vefatına çok üzüldük. Yalnızca ben değil ilçe halkımızda vefat haberini duyduğumuzdan beri çok üzüntülü bir durumda.  Vatandaşlar sürekli bizleri arıyorlar. İstanbul'a gitmek istediklerini dile getiriyorlar, bizler de kendilerine pandemi dolayısıyla gitmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyoruz. Mesut Yılmaz bu ülkenin bir değeri, kendi bilgi birikim ve tecrübeleriyle bu ülkeye önemli hizmetlerde bulunmuştur. Biz Karadenizliler olarak Rizeliler olarak kendisinin yapmış olduğu hizmetleri takdir ediyoruz. Bu yüzden de ilçe de birçok yerde fotoğrafları mevcuttur. İlçe merkezimizdeki parkımızın adı Mesut Yılmaz parkıdır. Biz ilçemizde onun ismini yaşatıyoruz. Umuyoruz ki Rize'de açılacak yeni havalimanına da Mesut Yılmaz adı verilir" dedi.


Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü
Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü
Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü
Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü
Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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