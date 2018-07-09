Mesut Yılmaz, Başkan Erdoğan'ı Yeni Sistemin İlk Konuşmasında Yalnız Bırakmadı

Türkiye'nin bir dönemine damga vuran ünlü siyasetçiler Mesut Yılmaz Erdoğan'ın yeni sistemin ilk konuşmasında yalnız bırakmadı. Yılmaz'ın törene katılması, ünlü liderlerin siyasete tekrar mı katılacağı yorumlarına neden oldu.

ÇİLLER AK PARTİ'NİN YENİKAPI'DAKİ İSTANBUL MİTİNGİ'NE KATILMIŞTI

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Ak Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği mitinge katılmıştı. Çiller, basın mensuplarının soruları üzerine "Bugün milli bir şuurlar buradayım" dedi. "Siyasete dönecek misiniz?" sorusuna da Tansu Çiller, "Milli şuurla buradayım" yanıtını vermişti.