Mesut Urgancılar kimdir?

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MESUT URGANCILAR KİMDİR?

1967 yılında Bursa'da dünyaya geldi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezunu olan Urgancılar, uzun yıllar uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Mesut Urgancılar, Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürüyor.

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