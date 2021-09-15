Mesut Urgancılar kimdir? - Haberler
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Mesut Urgancılar kimdir?

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Mesut Urgancılar kimdir?

Beşiktaş Yöneticisi Mesut Urgancılar, Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Mesut Urgancılar kimdir? Mesut Urgancılar kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak edildi.

Mesut Urgancılar kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mesut Urgancılar, hayatı ve biyografisi ile futbolseverlerin gündeminde yer alan isimlerden biri haline geliyor. Peki, Mesut Urgancılar kimdir? İşte Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın biyografisi Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MESUT URGANCILAR KİMDİR?

1967 yılında Bursa'da dünyaya geldi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezunu olan Urgancılar, uzun yıllar uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Mesut Urgancılar, Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürüyor.

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