Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye transferi büyük ölçüde kesinleşen Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Gülşe'nin sıkı bir Galatasay taraftarı olduğu öğrenildi. Gülşe'nin üç yıl önce söyledikleri ise Fenerbahçe taraftarlarını şoke etti. İşte ayrıntılar...