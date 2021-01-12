Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

12.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:51
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye transferi büyük ölçüde kesinleşen Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Gülşe'nin sıkı bir Galatasay taraftarı olduğu öğrenildi. Gülşe'nin üç yıl önce söyledikleri ise Fenerbahçe taraftarlarını şoke etti. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; Amine Gülşe, 2018 yılında eşi Mesut Özil'in Galatasaray'a transfer olmasını istediğini söylemiş.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Merve Boluğur Demet Özdemir Eser Yenenler
Spor Ozan Tufan Arda Turan Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kongre Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 09:50:55. #1.14#
title