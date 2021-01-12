Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
12.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:51
Fenerbahçe'ye transferi büyük ölçüde kesinleşen Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Gülşe'nin sıkı bir Galatasay taraftarı olduğu öğrenildi. Gülşe'nin üç yıl önce söyledikleri ise Fenerbahçe taraftarlarını şoke etti. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'in haberine göre; Amine Gülşe, 2018 yılında eşi Mesut Özil'in Galatasaray'a transfer olmasını istediğini söylemiş.
Kaynak: Snob Magazin