Mesut Aksuta'dan sevindiren haber!
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Mesut Aksuta'dan sevindiren haber!

Mesut Aksuta'dan sevindiren haber!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedavi altına alınan usta oyuncu Mesut Akusta taburcu oldu. Sağlığına kavuşan usta oyuncu, 1 hafta dinlendikten sonra yeniden setlere dönecek.

57 yaşındaki usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan Akusta, kısa sürede sağlığına kavuştu.

1 HAFTA EVİNDE DİNLENECEK

Tedbir amaçlı olarak bir süre hastanede gözetim altında tutulduktan sonra oyuncu, cumartesi günü taburcu edildi. Evinde dinlenmeye çekilen Mesut Akusta, 1 hafta sonra setlere dönecek. "Teşkilat" dizisinin başrolünde oynayan sanatçı, önümüzdeki hafta çekimlerine yeniden başlayacak.

Mesut Aksuta'dan sevindiren haber!

Kaynak: Snob Magazin

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