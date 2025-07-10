Mesudiye Belediyesi hangi partiden, Mesudiye Belediye Başkanı kimdir?

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MESUDİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri / Mesudiye Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları:

1. AK Parti / Cengiz Koçyiğit / 4.134 oy %44.88

2. CHP /Olgay Ünalan 2.762 oy%29.98

MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

1975 yılında Mesudiye'de dünyaya gelen Cengiz Koçyiğit, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Üniversite eğitimini Sakarya Üniversitesi'nde tamamlayan Koçyiğit, eğitim hayatı boyunca aldığı bilgi ve birikimlerle Mesudiye'ye hizmet etmeye kararlıydı. Aynı zamanda, 4 kız babası olan Koçyiğit, aile yaşamında da örnek bir baba olarak bilinmektedir.

Siyasi ve Mesleki Deneyimler:

Cengiz Koçyiğit'in siyasi kariyeri 2009 yılında İl Genel Meclis Üyeliği ile başladı. Bu görevini 2014 yılına kadar başarıyla sürdüren Koçyiğit, 2016-2018 yılları arasında İlçe Başkanlığı görevinde bulunarak Mesudiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulundu. 2019 yılından itibaren ise Büyükşehir Meclis Üyeliği görevini üstlenerek, büyükşehir bazında da önemli çalışmalara imza attı.

Sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alan Cengiz Koçyiğit, başkanlık ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunarak toplumun çeşitli kesimlerine hizmet etti. Mesudiye'de ticaret hayatına atılan Koçyiğit, halen bu alanda da faaliyetlerine devam etmektedir.

Belediye Başkanlığı:

31 Mart yerel seçimlerinde Mesudiye Belediye Başkanı olarak seçilen Cengiz Koçyiğit, şehrin geleceği için önemli projeler ve yatırımlar üzerinde çalışmaktadır. Başkan Koçyiğit, halkın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar sergileyerek, Mesudiye'yi daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getirme hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.

Cengiz Koçyiğit, Mesudiye için gerçek belediyecilik anlayışıyla, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeli benimsemektedir. Şehrin kalkınması ve halkın refahı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Başkan Koçyiğit, Mesudiye halkının güvenini ve desteğini arkasına alarak, şehrin geleceğine yön vermeye devam edecektir.

Mesudiye için durmaksızın çalışan Başkan Koçyiğit'in liderliğinde, şehrin her alanda daha da ileriye gitmesi hedeflenmektedir.