Messi krizinin ardından başkan ve yönetim istifa etti
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Messi krizinin ardından başkan ve yönetim istifa etti

28.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:16
Messi krizinin ardından başkan ve yönetim istifa etti

Barcelona'da bir süredir yaşanan Lionel Messi krizinin ardından Başkan Josep Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti.

Barcelona'da bir süredir yaşanan Lionel Messi krizinin ardından Başkan Josep Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti.

Barcelona'da yaşanan Messi krizinin ardından Başkan Bartomeu görevi bıraktığını açıkladı. Tehdit edildiğini açıklayan Bartomeu, "Ailemi, yönetim kurulunu tehdit ettiler" dedi. Sezon başında Arjantinli yıldız kulüpten ayrılmak istemiş, ancak yönetimden izin çıkmamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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