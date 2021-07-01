Messi Barselona'dan ayrıldı mı? Messi boşta mı?

Barcelona ile sözleşmesi bugün sona eren Arjantinli yıldız, 13 yaşında girdiği Katalan devinden resmen ayrıldı. Peki, Messi boşta mı? Messi Barselona'dan ayrıldı mı?

20 yıldır Barcelona forması giyen Lionel Messi, 30 Haziran'da biten sözleşmesini yenilemedi. Arjantin ile Copa America'da mücadele eden Messi, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılacağını açıklamış ve kulüpte olağanüstü günler başlatmıştı. Messi Barselona'dan ayrıldı mı? Messi boşta mı?

MESSİ BARSELONA'DAN AYRILDI MI?

Barcelona ile sözleşmesi bugün sona eren Arjantinli yıldız, 13 yaşında girdiği Katalan devinden resmen ayrıldı. Daha önce Katalan devinde mutsuz olduğunu ifade eden Messi, Copa America'nın ardından kararını verecek. Barcelona Başkanı Laporta, prensipte anlaşıldığını ifade etmişti ama Messi'den gelen açıklamalar hiç o yönde değil. Arjantinli yıldız, Copa America'nın ardından tercihini Manchester City ya da PSG'den yana kullanabilir.

HAYATI BARCELONA'DA GEÇTİ

1 Temmuz 2000'de daha 13 yaşındayken Barcelona'ya imza atan Messi, kariyerinde hiç başka takımda oynamadı. 2005'te yükseldiği A Takım'da düzenli olarak forma giydi ve bir efsaneye dönüştü.