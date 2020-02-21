MESS, iş sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunan projeleri ödüllendirdi

21.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:23

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 'sıfır iş kazası' hedefine doğru ilerlerken iş sağlığı ve güvenliği konusunu bir kurum kültürü olarak yerleştirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Akkol, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde açılması planlanan, MESS'in teknoloji merkezi MEXT'i de İSG alanında ilerleme kaydetmek için efektif biçimde kullanacaklarına dikkat çekti.

İş sağlığı ve güvenliğinin yaşam kültürü olarak yaygınlaşması amacıyla MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) tarafından hayata geçirilen MESS İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışmaları bu yıl beşinci kez düzenlendi. Yarışmaya, MESS üyesi işyerlerinden toplam 146 başvuru yapıldı. Düzenlenen törende; Altın Eldiven bölümünün 4 kategori birincisi işyerine ve "Tavsiye Edilen Uygulamalar" olarak seçilen 8 projeye ödül verildi. Çalışanların önerisiyle hayata geçirilen projelerin değerlendirildiği Altın Öneri bölümünde ise 15 uygulama ödül aldı. Törende toplam 27 ödül sahiplerini buldu.

"MESS İSG Yarışmaları'na katılan projeler, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinci yükseltiyor"

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, törendeki konuşmasında MESS'in faaliyetleri arasında iş sağlığı ve güvenliğinin ilk sıralarda geldiğine vurgu yaptı. Akkol, İSG'de ihtiyaç duyulan tüm iyileştirme çalışmalarının hayata geçirilebilmesi için çalışanın ve işverenin birlikte sorumluluk alması, kolektif bir bilinçle aksiyon alması gerekir" diyerek İSG bilincinin iş hayatında sağlam bir yer edinebilmesi için paydaşların ortak çabasına ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

"MESS üyeleri son 20 yılda iş kazalarını %50 azalttı ancak hedefimiz oranı sıfıra indirmek"

Konuşmasında MESS'in yıllık olarak yürüttüğü İSG araştırmalarından veriler de paylaşan Özgür Burak Akkol, sözlerine şöyle devam etti: "MESS üyelerinin 20 yıllık trendine bakacak olursak, kazaların görülme sıklığının son 20 yılda yüzde 50'ye yakın azalma gösterdiğini görüyoruz. Bu değişimi; konuya hassasiyet göstererek, uygulamalarda iyileştirmeler yaparak, kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin de ötesinde önlemler alarak hep birlikte sağladık. Düne göre daha iyi bir yere geldik. Ancak İSG konusunu sadece bir oran olarak göremeyiz. İşte bu nedenle bu trend çizgisinde bir kırılma yapmamız, yarının iş sağlığı ve güvenliği konusuna daha büyük beklentilerle bakmamız gerekiyor. Çünkü sıfır kaza hedefimizden hala uzaktayız".

Özgür Burak Akkol, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete açılması planlanan MESS'in teknoloji merkezi MEXT'in çatısı altında, Türkiye'deki endüstriyel ve dijital dönüşüme öncülük edeceklerini dile getirdi. Akkol, "Dünya çapında en başarılı teknoloji ve çözüm sağlayıcılarla iş birliği içinde olacağımız bu verimli ekosistemi İSG'de dönüşüm yaratmak için de kullanacağız. Dijital fabrikamızda kurgulanan senaryolar arasında İSG'ye yönelik önemli uygulamalar bulunuyor. Ergonomi analizi yaparak çalışma sırasında etrafımızdaki riskleri fark etmemizi sağlayan, çalışanın giydiklerinin İSG açısından uygunluğunu otomasyonla algılayan, çalışana takılan sensörlerle çalışırken yapılan hareketleri tespit edip zarar verecek hatalı bir hareket varsa doğru hareketin nasıl olması gerektiğini gösteren çok farklı uygulamalarımız mevcut. Ayrıca video üzerinden riski analiz eden bir yapay zeka uygulamamız da bulunuyor. Tüm bu teknolojik habitatın içinde İSG konusuna yoğunlaşan eğitim programları da kurguluyoruz" dedi.

İSG Ödülleri sahiplerini buldu

Yarışmaların Altın Eldiven bölümünde, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine katkı sağlayan işyeri uygulamaları işyerindeki çalışan sayılarına göre 3 alt kategoride (1-499 çalışan, 500-1499 çalışan, 1500 ve üstü çalışan) değerlendirildi. Altın Eldiven'in "1500'den Fazla Çalışanın İstihdam Edildiği İşyeri Kategorisi"nde "Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım" projesiyle Türk Traktör birinci olurken; diğer kategorilerdeki birinciler Anadolu Isuzu ve Beyçelik Gestamp oldu.

Bu yıl yarışmanın Altın Eldiven bölümüne endüstriyel otomasyon ve dijital teknolojilerin ön plana çıktığı projelerin değerlendirileceği "İSG 4.0 Kategorisi" de eklendi. Bu kategorinin birincisi "Dijital Yeraltı Su Kaçağı Arama Sistemi" projesiyle Ford Otosan oldu.

Arçelik-LG, Borusan Mannesmann, BSH Ev Aletleri, Chassis Brakes International, Erdemir Çelik Servis, Ford Otosan ve Hema Endüstri "Tavsiye Edilen Uygulama" ödülü alan şirketler arasında yer aldı.

Altın Eldiven'de her kategorinin birincisi MESS Eğitim Vakfı'ndan 50 bin TL değerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti almaya hak kazandı. Kategorilerinde 2. ve 3. sırada yer alan toplam 8 proje ise "Tavsiye Edilen Uygulama" ödülü alarak MESS Eğitim Vakfı'ndan 20 bin TL değerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti kazandı.

Altın Öneri bölümünde ise 15 üye iş yerinden çalışanların hayata geçen İSG önerileri Ipad ile ödüllendirildi.

Kaynak: Bültenler