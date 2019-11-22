Meslektaşları şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı video kliple andılar

22.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:02

Erzurum'da bir grup müzik öğretmeni, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, şehit meslektaşları Şenay Aybüke Yalçın anısına besteleyip seslendirdikleri "Ben öğretmenim" şarkısına video klip çekti.

Horasan ilçesindeki müzik öğretmenleri, Mümtaz Turhan Ortaokulu Müdürü Feridun Baysal'ın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'daki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için kaleme aldığı "Ben öğretmenim" isimli şiirini besteleyerek video klip çekti.

Müzik öğretmeni Hanifi Haşhaş tarafından bestelenip yine ilçedeki müzik öğretmenlerince stüdyoda seslendiren şarkının video klibi, şehit Aybüke öğretmene benzeyen öğretmen adayı Seda Korukçu ile ilçenin Gündeğer mahallesindeki köy okulunda öğrencilerin katılımıyla çekildi.

Klip, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle, başta Aybüke Yalçın olmak üzere tüm öğretmenlere ithaf edildi.

Horasan Mümtaz Turhan Ortaokul Müdürü Feridun Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta şehit Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere tüm öğretmenlere ithafen yazdığı "Ben öğretmenim" isimli şiiri müzik öğretmenleri ile paylaştığını söyledi.

Baysal, "Müzik öğretmenleri şiirden çok etkilenerek 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şiiri besteleyip şarkıya dönüştürdü. Çok güzel çalışma ortaya çıktı. Başta Aybüke öğretmenimiz olmak üzere çalışmamızı tüm öğretmenlere hediye ediyoruz. Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.

"Okul müdürünün kaleme aldığı şiir bizi derinden etkiledi"

Mümtaz Turhan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hanifi Haşhaş da şiiri ilçedeki 6 müzik öğretmeniyle bestelediklerini belirterek, "Eseri, ilçemizdeki müzik öğretmenleriyle stüdyoda seslendirdik ve ilçemizin şirin köyünde klip çektik. Bu eserimiz en başta şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a ve tüm öğretmenlere armağanımız olsun." diye konuştu.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu, öğretmenlerin fedakarca, her türlü şart altında, zorluklara rağmen al bayrağın gölgesinde hizmet verdiğini aktaran Haşhaş, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlik bizim için her zaman gurur verici meslek olmuştur. Zor şartlar altında görevini yürütüyorken hain terör saldırısı sonucunda şehit olan Şenay Aybüke Yalçın gibi birçok öğretmenimiz bizi derinden etkilemiştir. Şehit öğretmenlerimizin adını şarkılarda yaşatmak amacıyla bestelemiş olduğumuz bu video klibimiz, bütün öğretmenlerimize armağanımızdır. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA