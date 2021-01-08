Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı
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Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı

08.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:30

Bingöl'de silahla ateş edilmiş cansız bedeni arazide çöp poşeti içinde bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın, kendisine 50 bin lira borçlu olan meslektaşı Samet Ateş tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ateş'in, Ayaz'ı vurduğu gün düğün salonunda sahne aldığı da belirlendi.

Bingöl'de, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan, evli ve 5 çocuk babası Deniz Ayaz, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ekipleri, Ayaz'ı bulmak için çalışma başlattı. Ayaz'a ulaşmak için arama çalışmaları sürdürülürken, geçtiğimiz gün Sarıçiçek köyü kırsalında köylüler tarafından çöp poşeti içinde ceset bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, cansız bedenin aranan Deniz Ayaz'a ait olduğunu belirledi. 4 mermiyle vurulmuş bulunan Ayaz'ın ölümünün aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

KARDEŞİ YAKALATTI

Jandarma ekipleri, Deniz Ayaz'ın ölümüyle ilgili araştırmalarına devam ederken,yapılan ihbar üzerine harekete geçti. İhbarı yapan kişi, Ayaz'ı öldürenin ağabeyi Samet Ateş olduğunu ve Elazığ'a gittiğini söyledi. Bingöl- Elazığ yolunda uygulama başlatan ekipler, durdurdukları araçtaki Samet Ateş'i yakaladı. Bu sırada jandarma ekiplerine mukavemette bulunan Ateş, gözaltına alındı.

Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı
Deniz Ayaz

ZANLI, 50 BİN LİRA BORÇLUYMUŞ

Katil zanlısı Samet Ateş, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınırken, cinayete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre, Deniz Ayaz, kendisi gibi düğün salonunda müzisyenlik yapan Samet Ateş'ten borç olarak verdiği 50 bin lirayı almak üzere Sarıçiçek köyüne geldi. Ayaz'ın Ateş'ten borcunu istediği sırada aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Ateş, tabancayla Ayaz'a 4 el ateş ederek, öldürüp, cesedini de çöp poşeti içinde araziye bıraktı.

CİNAYETTEN SONRA DÜĞÜN SALONUNDA SAHNE ALMIŞ

Samet Ateş'in, Deniz Ayaz'ı öldürdükten sonra evine gelip, kıyafetlerini değiştirerek, gittiği düğün salonunda sahne aldığı da ortaya çıktı. Düğün sonrası gece saatlerinde arkadaşının evine giden Ateş'in, kardeşini arayarak, "Bir kişiyi öldürdüm. Elazığ'a gidiyorum" demesi üzerine kardeşinin de jandarmaya bilgi verdiği belirlendi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından Samet Ateş'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı
Haber Yorumları (9)
CAN DEP: Müzisiyen kutsal bir deyimdir..Müzik yapan insanlarda istisnalar haric kimseyi zarar gelmez, bu katil Müzisiyen degil olsa olsa bir canidir..
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Hayırlı, mutlu, huzurlu cumalar.
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
SW: Teşekkürler canım, sanada hayırlı Cumalar olsun.
1 Yayından Kaldır
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