Kız Arkadaşı Meslektaşına Kurşun Yağdıran Polisin İfadesi Ortaya Çıktı: Önce O Silah Çekti
Birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan kız arkadaşını 9 el ateş ederek öldüren polis memuru, emniyetteki ifadesinde, önce kız arkadaşının silah çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını iddia etti.
Diyarbakır'da, birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan 26 yaşındaki Merve Ünal'ı tabancayla 9 el ateş ederek öldüren polis memuru Muharrem Y.'nin sorgusu sürdürülüyor. 26 yaşındaki Muharrem Y., emniyetteki sorgusunda, Ünal'ın başka şubeye tayin olması nedeniyle tartıştıklarını, önce kız arkadaşının silah çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını öne sürdü.
Olay, dün öğleden sonra, Diyarbakır'da meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese gelen polisler, 1. kattaki dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ünal, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vücudunda 9 kurşun izi bulunduğu tespit edilen polis memuru Merve Ünal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Mersin'e gönderildi.
SIK SIK TARTIŞIYORLARMIŞ
Olayın ardından teslim olan Muharrem Y.'nin sorgusu Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları sürdürülüyor. Muharrem Y., ifadesinde, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Merve Ünal ile sık sık tartıştıklarını söyledi.
ÖNCE KIZ ARKADAŞININ TABANCAYI ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ
Muharrem Y., Ünal'ın geçen hafta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne tayin olması nedeniyle tartıştıklarını, bu sırada kız arkadaşının tabancasını çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını öne sürdü. Polis memuru Muharrem Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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TOPLUM NEYSE POLİSİ DE ÖĞRETMENİ DE DOKTORU DA MÜHENDİSİ DE ODUR. . BİZİM SOSYAL GERÇEĞİMİZ BU ŞİDDETE MEYİLLİ, CAHİL, CAN ALMAKTAN ÇEKİNMEYEN AKIL SAĞLIĞI YARI BOZUK İNSANLARIZ. . POLİS DE GÖKTEN ZEMBİLNEN İNECEK DEĞİL YA BU TOPLUMA BÖYLE POLİS. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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geçenlerde de izmir de transla parasız yatmak isteyen polis dehşet saçmıştı.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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DOKUZ EL KURŞUN SIKACAK KADAR NE KİNİN VARDI KARDEŞİM KESİN BAŞKA BİR İŞ VAR BUNUN İÇİNDE YOLDA GEZEN HERKES POLİS OLDU DİSİPLİN ZATEN SIFIR POLİSLERDE .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Önüne geleni polis yaparsan daha neler olur neler. Yeniden kolejler açılsın böyle meslek mi edinilir? Müteahhit kafası ile ülke yönetiliyor.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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herkesi polis yaparsanız olacağı buCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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