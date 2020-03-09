Meslek öğrenen öğrenciler okullara kütüphane ve beceri tasarım atölyeleri kuruyor Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi'nde çırak, kalfa, usta anlayışıyla meslek öğrenen öğrenciler, il genelindeki okullara 5 Z kütüphane ve 23 adet beceri tasarım atölyesi kurdu.

Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi'nde çırak, kalfa, usta anlayışıyla meslek öğrenen öğrenciler, il genelindeki okullara 5 Z kütüphane ve 23 adet beceri tasarım atölyesi kurdu.

Merkez Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezi'nin Müdürü Necip Fazıl Barutçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda eğitim gören 412 öğrencinin Ahilik ilkelerinde yer alan çırak, kalfa ve usta anlayışıyla yetiştirildiğini söyledi.

Okulda cilt bakımından mobilya ve motor ustasına kadar farklı meslekler için usta öğrenciler yetiştirdiklerini belirten Barutçu, son iki yıldır lise diploması da verdiklerini ifade etti.

Sözleşme imzaladıkları işletmelerle irtibata geçerek öğrencileri devlet desteğiyle bir iş yerine yerleştirdiklerini vurgulayan Barutçu, öğrencilerin 5 gün iş yerinde çalışıp bir gün de okulda eğitim görerek önce kalfalık, sonra da ustalık belgelerini alarak okuldan mezun olduklarını dile getirdi.

Okuldaki farklı eğitim alanlarında üretim de yaptıklarını aktaran Barutçu, Mobilya ve İç Mekan Tasarım ile Bilişim Teknolojileri alanlarının da bunlardan birisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu iki alanımızda eğitim gören öğrencilerimizle Kırşehir merkez ve ilçelerideki okullarda 5 Z kütüphane yaptık. 23 beceri tasarım atölyesi kurduk. Ayrıca, başka bir iş alanımızda ki öğrencilerle Kırşehir'deki okulların yemeklerini de veriyoruz. Öğrencilerimiz çalıştığı kurumlarda da üretime katkı yapıyorlar. "

Barutçu, okulda ayrıca ofis takımları, dolap ve kitaplık, öğrenci sıraları ve masa üretimi de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA