Meslek Lisesinden Türkülü ve Şiirli Etkinlik

Sivas'ta, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi ve Kültür- Edebiyat Müzik Kulübü tarafından "Türkü Tadında Şiirlerimiz" adlı etkinliğin ikincisi gerçekleştirildi.

Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi ve Kültür-Edebiyat Müzik Kulübü tarafından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Türkü Tadında Şiirlerimiz" etkinliğinin ikincisinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sahne aldı.

Öğrenciler programda türküler ve şiirler seslendirdi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Savaş Korkmaz, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programı Sivas Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Eğitim-Bir-Sen Sivas Şubesi Başkanı İlhan Karakoç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi.