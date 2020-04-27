Meslek lisesi öğretmenleri, 'hava dezenfekte cihazı' ve 'temassız termometre' üretti
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Meslek lisesi öğretmenleri, 'hava dezenfekte cihazı' ve 'temassız termometre' üretti

KORONAVİRÜS ile mücadelede cerrahi maske, tulum, siperlik, dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin yanında, solunum cihazı, video laringoskop cihazı gibi biyomedikal ürünler de üreten meslek lisesi öğretmenleri, şimdi ise kapalı ortamların dezenfeksiyonunu sağlayan 'Ozon hava dezenfekte cihazı'...

27.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:51
Meslek lisesi öğretmenleri, 'hava dezenfekte cihazı' ve 'temassız termometre' üretti

KORONAVİRÜS ile mücadelede cerrahi maske, tulum, siperlik, dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin yanında, solunum cihazı, video laringoskop cihazı gibi biyomedikal ürünler de üreten meslek lisesi öğretmenleri, şimdi ise kapalı ortamların dezenfeksiyonunu sağlayan 'Ozon hava dezenfekte cihazı' ile bireyin vücut sıcaklığını temas etmeden ölçen 'Kızılötesi (IR) termometre cihazı' üretti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs ile mücadelede ilk günden itibaren meslek liselerindeki üretim kapasitesini aktif hale getirdi. Şu ana kadar meslek liselerinde 9 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük-tulum üretilerek, ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı. MEB ayrıca farklı illerde AR-GE merkezleri kurarak farklı biyomedikal cihazların tasarım ve üretimine odaklandı. Bu kapsamda cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesi, UVC hava sterilizasyon cihazı, video laringoskop cihazı ve izole numune alma ünitesi üretildi.

HAVA DEZENFEKTE CİHAZI VE KIZILÖTESİ TERMOMETREMEB, AR-GE çalışmalarında ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Bu süreçte ülkenin adeta yardım meleği haline gelen meslek lisesi öğretmenleri şimdi de 'Ozon hava dezenfekte cihazı' ve 'Temassız kızılötesi (IR) termometre  cihazı' üretti. İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanı öğretmenleri bilgi birikimlerini, üretim tecrübelerini ortaya koyarak COVID-19 mücadelesinde eksikliği hissedilen ve yazılımı, donanım kendilerine ait olan iki cihazı üretmeyi başardı.'SINIFLAR, OFİSLER, HASTANELER DEZENFEKTE OLABİLECEK'Koronavirüsün hava yoluyla bulaştığı dikkate alındığında, kapalı ortamların havasının dezenfeksiyonu büyük önem arz ediyor. Ozon hava dezenfekte cihazı, içinde bulunan yüksek frekans trafosu sayesinde ozon hücresinden ozon gazı üretirken, bu ozon havaya püskürtülmek suretiyle dezenfeksiyon sağlanıyor. Havaya ozon püskürtülme süresi ve püskürtme aralığı kullanıcı tarafından kontrol edilebilen cihaz, 220v ac gerilimle çalışıyor. Ozon hava dezenfekte cihazları ile sınıflar, hastaneler, resmi devlet daireleri ve ofisler gibi alanlar kısa zamanda dezenfekte olabilecek. Çalışma süresi sona erince kendiliğinden kapanan cihazın yazılımı kullanıcı isteklerine göre programlanabilmekte ve gerekli izin ve onayların alınmasından sonra birkaç hafta içinde seri üretimine geçilebilecektir. Öte yandan, oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan ozon gazının, birçok alanda dezenfektan olarak kullanıldığı ve yapılan araştırmalarda ortamın havasındaki mantar sporları, mikroplar ve koku partiküllerini ortadan kaldırdığı biliniyor.VÜCUT SICAKLIĞINI TEMAS ETMEDEN ÖLÇÜYORKüçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından geliştirilen termometre cihazının en önemli özelliği, bireylerin vücut sıcaklıklarını temas etmeden 1 cm - 4 cm uzaktan ölçmeyi sağlaması. Medikal standartlara göre 34 C derece ile 42.2 C derece arasında ölçüm yapabilen cihazın üzerinde 1,3 İnc OLED ekran bulunuyor ve ölçme başlangıcında ve ölçme işlemi sonlandırıldığında sesli sinyal veriyor. En son ölçülen değeri hafızasında tutabilen cihaz 9V pil ile ortalama bin adet ateş ölçme işlemi gerçekleştirebiliyor. Kullanılmadığında 60 saniye içerisinde kendini kapatan cihaz gerekli izin ve onayların alınmasından sonra birkaç hafta içinde seri üretimine geçilebilecektir. COVID-19 hastalığının en önemli belirtisinin yüksek ateş olduğu düşünüldüğünde, söz konusu cihazın üretiminin çok önemli bir başarı olduğu belirtildi. Bu cihaz ile kamusal alanlarda ve topluma karışmış bireylerin vücut sıcaklıkları temassız ölçülerek şüpheli olanların saptanması daha kolaylaşmış olacak.BAKAN YARDIMCISI ÖZER: KAPASİTEMİZİ ARTIRDIKKonu ile ilgili değerlendirmede bulunan MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu süreçte meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar bu kapsamda meslek liselerimizde cerrahi/tıbbi maske, hipoklorit dezenfektan, el dezenfektanı ve kolonya, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde Valiliklerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Farklı illerde meslek liselerinde kurduğumuz AR-GE merkezlerinde cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesini, UVC Hava Sterilizasyon Cihazı, video laringoskop cihazı ve izole numune alma ünitesini üretmeyi başardık. Bu ürünlere şimdi iki ürün daha ilave ediyoruz: 'Ozon hava dezenfekte cihazı' ve 'Temassız kızılötesi (IR) termometre cihazı'. Bu süreçte, mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin üretim kapasitesini artırmaktan ve dinamik bir yapıya kavuşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. 'ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ ARTIRDIK'İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen iki cihaz ile artık AR-GE merkezlerinde üretim çeşitliliğini artırdıklarının altını çizen Özer, "Bu süreçte 81 ilde mesleki eğitimde arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakarca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde. Bu süreçte İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı başta olmak üzere, mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür'e, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Yetik'e, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alan öğretmenleri Ahmet Karakaya, Sinem Şaşmaz, Gürkan Erdem, Şenol Tüfenk, Nihat Neroğlu ve Yahya Torun'a ve tüm paydaşlarımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreci başarı ile koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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