Meslek lisesi öğrencileri 'insansız hava aracı' yapıyor

Meslek lisesi öğrencileri 'insansız hava aracı' yapıyor Fabrika gibi dezenfektan üreten lise şimdi de insansız hava aracı için kolları sıvadı Samsun'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl düzenlenecek Teknofest ve MEB robot yarışmalarına iddialı hazırlanıyor.

Meslek lisesi öğrencileri 'insansız hava aracı' yapıyor

Fabrika gibi dezenfektan üreten lise şimdi de insansız hava aracı için kolları sıvadı

SAMSUN - Samsun'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl düzenlenecek Teknofest ve MEB robot yarışmalarına iddialı hazırlanıyor. Lisenin öğretmen ve öğrencileri pandemi döneminde de çalışmalarını hız kesmeden devam ederek insansız hava aracı(İHA), yük taşıyan robot, robotik kollar ve manyetik çizgide gidebilen robot araçlar üretmek için yoğun mesai harcıyor.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birçok farklı alanda yaptığı üretim ve projelerle Türkiye'de öncü oluyor. Pandemi döneminde ürettikleri 'ATA' isimli hijyen ürünleri ile kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan lise şimdi ise teknoloji alanında kendini gösteriyor. Bu yıl içerisinde düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı robot ve Teknofest yarışmaları için insansız hava aracı, yük taşıyan robot, robotik kollar ve mini sürat araçları üzerinde çalışan lise takdir topluyor.

Öğretmen ve öğrenciler kurdukları RobATA ve mATAsyum isimli takımları ile insani yardım malzemesi bırakabilen bir insansız hava aracı tasarladı. Hava aracının tüm ince detayları düşünüldü. Yarışmada en hızlı ve en işlevsel olmak için yarışacak İHA için elektrik-elektronik alan öğretmenleri Mustafa Koçak, Nazmi Yılmaz ve Mahmut Katırcıoğlu yoğun tempo ile çalışıyor. Yaptıkları proje hakkında bilgi veren öğretmen Mustafa Katırcıoğlu, "Bu sene Teknofest'in açtığı liseler arası insansız hava araçları yarışmasına katıldık. Burada ön elemeyi geçtik. Şimdi uçağımız bitme aşamasındadır. Tüm mekanik kısımları tamamlandı. Montajı yapılmaktadır. 10-15 gün içerisinde deneme uçuşlarını yapacağız. Daha sonra Bursa'da düzenlenecek olan yarışmaya katılacağız. İlk defa okulumuz adına Teknofest yarışmalarına katılıyoruz. İnsansız hava aracı olarak Teknofest yarışmasına ilk defa katılıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi öğrencilerimizi yeni alanlarda daha iyi geliştirebilmemiz için sanayi ile daha iç içe olarak onların derslere olan ilgilerini daha çok artırmak için projelere katıldık. Bu pandemi döneminde okula geldiğimiz belirli zamanlarda kısıtlı ölçülerde önlemler alarak çalışmalarımıza devam ettik. Uçağımızı bitirme aşamasına geldik. Elektronik mekanik aksanları olsun, bunların hepsini tamamlamak üzereyiz. İnsansız hava aracının bu sene 2 tane görevi var. Birinci uçmasında bilinen güzergahta zamana karşı yarışacağız. Bu turu geçtikten sonra ikinci turda belirlenen noktalarda uçuş yaparken insan yardım paketleri bırakacak. Bizim amacımız bunu öğrencilerde uçurabiliyor. İlk hedefimiz İHA'nın manuel olarak öğrenciler tarafında uçurulması daha sonraki hedefimiz ise yarışmada otonom olarak kendi kendine havalanarak tekrar kendisinin inmesini hedefliyoruz" dedi.

MEB robot yarışması

Endüstriyel robotik kol tasarlayarak projeyi hayata geçiren bilişim teknolojileri öğretmenleri Hasan Öner, İhsan Özel ve öğrenci Halitcan Özer ise pandemi döneminde fedakarca çalıştı. MEB robot yarışmasına hazırlandıkları ifade eden Öğretmen Hasan Özer, "Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek MEB robot yarışmasına endüstriyel robotik kolumuz ile katılmayı planladık. Kolumuzu tasarladık. Robotik kolun tüm parçaları bilgisayar ortamında tasarlandı ve 3 boyutlu yazıcılarla çıktısı alındı. Öğrencilerimizle sıkı bir çalışma sonucunda sonucu ortaya çıktı. Yarışmaya katılmaya hazır durumdayız. Yarışmanın bir an önce başlamasını bekliyoruz. Robot kolumuz endüstriyel tasarımlarda ve imalat teknolojisinde kullanılmak üzere prototip olarak yapıldı. Katılacağımız yarışmanın kuralları içerisinde 5 dakika içerisinde masa üzerinde nesnelerinin kutular içerisindeki uygun yerlere yerleştirilmesi kuralları var" diye konuştu.

Okul Müdürü Melek Çelebi, "Çalışmalarımız bu pandemi döneminde de hız kesmeden devam etmektedir. Okulum Teknofest yarışmasında 2 alanda ön elemeyi geçti. MEB robot yarışmasına da başvurumuzu yaptık. Bilişim teknolojileri öğrenci ve öğretmenleri pandemi döneminde çalışmalarını başlattı. Bu süreçte hız kesmeden devam ettiler" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda elektrik elektronik bölümü öğretmen ve öğrencileri 50 kilo kadar taşıyabilen bir robot yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal