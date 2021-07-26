Meslek liselilerin ürettiği masa, sıra ve dolaplar 20 ilde eğitime katkı sunuyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ürettikleri masa, sıra ve dolaplar Türkiye'nin 20 ilindeki okullara gönderilen meslek lisesi öğrencileri, eğitim hayatları süresince hem mesleklerini öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ürettikleri masa, sıra ve dolaplar Türkiye'nin 20 ilindeki okullara gönderilen meslek lisesi öğrencileri, eğitim hayatları süresince hem mesleklerini öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, döner sermaye kapsamında ihtiyaç duyulan okullara yeni eğitim ve öğretim yılı için masa, sıra ve dolap üretimi yapmak için çalışma başlattı.

Öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla metal bölümünde sıra ve masaların ayaklarını, mobilya bölümünde ise ahşaplarını üretti.

Daha sonra bunların montajlarını yapan öğrenciler, ambalajlayıp kamyonlara yükledikleri masa, sıra ve dolapları Türkiye'nin 20 ilindeki okullara gönderiyor.

Öğrenciler, bu sayede hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Her şeyi sıfır sil baştan devletimiz yapmış oluyor"

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Murat Göçmen, AA muhabirine, okulda 6 alan olduğunu söyledi.

Bunlardan 4'ünde döner sermaye çalışmalarının devam ettiğini aktaran Göçmen, elektrik ve elektronik, metal, mobilya ve makine teknolojisinde üretimlerin sürdüğünü hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları Yapım Merkezi aracılığıyla okullarına döner sermayeden çeşitli işler geldiğini dile getiren Göçmen, şöyle devam etti:

"Okulumuzda okul sırası, dolapları, öğretmen kürsüsü ve sandalyesi olmak üzere birçok alanda üretim yapılmaktadır. Pandemi sürecinde öğrenci ve öğretmenlerimiz büyük bir yararlılık göstererek çalışmalarda bulundu. Pandemi sürecini çok güzel bir şekilde değerlendirdiler. Öğrenciler, hem ailelerine katkıda bulunup hem de üretim ve eğitimi birlikte yaparak büyük çalışma gayreti gösterdiler."

Bu süreçte, yaz tatillerini de üretim bölümünde çalışarak geçiren öğrencilerin 7 bin 500 sıra yaptığını belirten Göçmen, bunların 2 bin 500'ünün lise tipi, 5 bininin de ilkokul ve ortaokul öğrenci sırası olduğunu aktardı.

Göçmen, bu yıl için yine 7 bin 500 öğrenci sırası siparişi aldıklarını anlatarak, "Bunun da tamamı ilkokul tipidir. Bunlar genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da eğitim materyali az olan okullarla yeni yapılan okullara gidiyor. Her şeyi sıfır sil baştan devletimiz yapmış oluyor. Yeni yapılan okullar ile ihtiyaç duyulan okullara bu şekilde katkıda bulunuyoruz. Üretimlerimiz aynı hızla devam ediyor." diye konuştu.

Üretimlerinin, yurdun farklı yerlerindeki okullara Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde ulaştığını anlatan Göçmen, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki okullar olmak üzere 20 farklı ile masa, sıra, dolap gönderdiklerini kaydetti.

Çeşitli işlemlerden geçirilen ham maddeler sıraya dönüşüyor

Metal İşleri Alan Şefi Ömer Faruk Kıvrak da bölümlerinde ihtiyaca göre her türlü üretimin yapıldığını ifade etti.

Ağırlıklı olarak okul sırası üretimi gerçekleştirdiklerini, bunların da kendilerine ham madde olarak geldiğini belirten Kıvrak, "Bükme, delme, kaynak, boyama ve montajlama işlemlerinden geçirerek bunları kullanıma hazır hale getiriyoruz." dedi.

Metal bölümü 12. sınıf öğrencisi Kemal Öztürk de mesleğin inceliklerini öğrendiği okulu sayesinde hem sigortasının yapıldığını hem de aylık yaklaşık bin lira kazançla aile ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli